Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un bugün Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) çalışma ziyaretinde bulunduğu, pazartesi günü de Kazakistan’ı ziyaret edeceği bildirildi.

Haravgi’nin, Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre Kombos BAE ziyareti çerçevesinde Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ve Uluslararası İlişkiler Müsteşarı Reem Ebraghim Al Hashimy ile ikili ilişkiler, Orta Doğu’daki gelişmeler, -insani deniz koridoru da dahil- Gazze’ye yardım konularını görüşecek.

Pazartesi günü de Kazakistan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Vekili Murat Nurtleu’nun davetlisi olarak Kazakistan’a günübirlik ziyarette bulunacak olan Kombos Astana’da Nurtleu ile görüşecek. Kombos-Nurtleu görüşmesinde ikili ilişkiler, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, AB-Kazakistan ilişkileri, Doğu Akdeniz ve Orta Asya’daki, Ukrayna ve Orta Doğu’daki gelişmeler ele alınacak. Konstantinos Kombos’un Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de görüşeceği bilgisi verildi.