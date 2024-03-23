Nikos Anastasiadis’in başkanlığı döneminde hükümet sözcülüğü, daha sonra DİSİ başkan yardımcılığını yürüten ancak Avrupa Parlamentosu seçimleri için DİSİ aday listesinde yer almaması nedeniyle bu görevinden istifa eden Marios Pelekanos’un, dün itibarıyla aşırı sağ parti ELAM’ a geçtiği belirtildi.

Rum basını Pelekanos’un ELAM’a geçmesine ilişkin haberlere gerek manşetlerde gerekse iç sayfalarda geniş bir şekilde yer verdi.

Haberi “Pelekanos ELAM’a Uçtu-ELAM Başkanı Hristos Hristu Giz Perdesini Kaldırdı: Pelekanos Doğal Yaşam Alanını Buldu” başlıklarıyla aktaran Politis gazetesi Marios Pelekanos’un dün itibarıyla resmen ELAM’a geçtiğini ayrıca Avrupa Parlamentosu seçimleri için de yine ELAM listesinden aday olduğunu yazdı.

Habere göre ELAM Başkanı Hristos Hristu dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada Pelekanos’un, DİSİ’den çok kendi partisine daha yakın olduğunu ifade etti.

Hristu, Pelekanos’un her zaman için, zaman zaman dile getirdiği kendi görüşlerinin bulunduğunu ve belki de ELAM’da doğal alanını bulduğunu söyledi.

Marios Pelekanos ise yaptığı açıklamada ELAM’a dahil olmasının, kendisinin yıllar içerisindeki tezlerine dayalı olduğunu belirtti.

İlk andan itibaren ELAM’ın önerisini kabul ettiğini söyleyen Pelekanos, herhangi bir tartışmanın fırsatçı bir ilişki çerçevesinde değil, tam aksine net bir yönelimle siyasi tezler çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği konusunda da uzlaştıklarını ifade etti.

-DİSİ’den açıklama

Gazete Marios Pelekanos’un bu kararının ardından DİSİ’nin bu karara yoğun ve sert tepki gösterdiğini yazdı.

Habere göre DİSİ Başkanı Annita Dimitriu açıklamasında kişisel hırslardan söz etti.

Dimitriu kurucuları Glafkos Klerides’in ve binlerce mücadeleci arkadaşlarının, kendilerine partinin, kişisel hırsların tatmin edilmesi aracı değil hizmet alanı olarak görmeyi öğrettiğini söyledi.

DİSİ partisi ise yaptığı açıklamada “ELAM’ın geçici oy toplamak için ucuz taktiklerinden” söz etti.

Pelekanos’un düne kadar ELAM’a karşıyken, kişisel nedenlerden dolayı kendisine güvenenleri büyük hayal kırıklığına uğratma kararı aldığını belirten DİSİ, her durumda olduğu gibi bir üye başka bir partiden aday olduğu zaman üyeliğinin düştüğünü de belirterek Pelekanos için de aynı durumun geçerli olduğunu söyledi.

-Diğer gazete başlıkları

Haravgi gazetesi “DİSİ, Pelekanos İçin ELAM yerine AKEL’e Çatıyor-Anatasiadis’in Hükümet Sözcüsü ELAM’ın Resmi Adayı” başlığını kullanırken Alithia gazetesi “DİSİ-ELAM Cephesi” ; Fileleftheros gazetesi ise “Flört Evlilikle Sonuçlandı” başlıklarına yer verdi.