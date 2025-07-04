Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, kooperatifçiliğin paylaşma, dayanışma ve yerelden kalkınma anlamı taşıdığını vurguladı.

Ataman yarın kutlanacak 103’üncü Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta kooperatifçiliğin köklü bir geçmişi bulunduğunu belirterek, adadaki ilk kooperatiflerin 1909 yılında kurulduğunu hatırlattı.

Koopbank’ın yalnızca finansman sağlamakla kalmadığını ifade eden Ataman, “Kooperatiflerimizin dijital dönüşümüne, eğitimine, kurumsal yönetimine ve toplumsal bilinirliğine de katkı sunuyoruz” dedi.

2025’in Birleşmiş Milletler tarafından “Uluslararası Kooperatifler Yılı” ilan edilmesini bir fırsat olarak gördüklerini dile getiren Ataman, bu alandaki sorumluluklarını daha da ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Ataman, Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin belirlediği “Daha iyi bir dünya için kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler” temasının, Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarına ulaşmada kooperatiflerin rolünü güçlendirdiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Kooperatifçilik bir alternatif değil, geleceğin kendisidir. Koopbank olarak bu vizyonla hareket ediyor, uluslararası düzeyde de bu alandaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu yıl İngiltere’de düzenlenen Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin genel kurul ve etkinliklerine tam üye sıfatıyla katıldık.”

Ataman, Koopbank’ın 1959’dan bu yana kooperatifçiliğin bankası olma misyonunu sürdürdüğünü vurgulayarak, 103’üncü Uluslararası Kooperatifler Günü’nü KKTC’de de kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Ataman, tüm kooperatifçilerin gününü kutladı.

- 2025 Uluslararası Kooperatifler yılı ilan edildi

Öte yandan Koopbank’tan yapılan açıklamada, Uluslararası Kooperatifler Günü’nün yarın kutlanacağı ve bu yıl Birleşmiş Milletler’in 2025’i “Uluslararası Kooperatifler yılı” ilan etmesi nedeniyle ayrı bir önem taşıdığı ifade edildi.

- "Kooperatifler yaklaşık 280 milyon kişiye iş imkanı sunuyor"

Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünya genelinde 3 milyonu aşkın kooperatifin 1 milyardan fazla ortağıyla ekonomide önemli bir güç oluşturduğu, yaklaşık 280 milyon kişiye iş imkanı sunduğu ve en büyük 300 kooperatifin toplam cirosunun 2,4 milyar doların üzerinde olduğu bilgisi de paylaşıldı.

- KKTC'de 200’ü aşkın kayıtlı kooperatif şirketi bulunuyor

Açıklamada, KKTC’de 200’ü aşkın kayıtlı kooperatif şirketi bulunduğu, bunların finans, tarım, hayvancılık, el sanatları, üretimi geliştirme ve pazarlama gibi alanlarda faaliyet gösterdiği belirtilirken, son yıllarda kurulan kadın kooperatiflerinin de özellikle yerel üretimin gelişmesine, çeşitlenmesine ve pazarlanmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Koopbank açıklamasında, kooperatifçiliğin Kıbrıs Türk toplumunda yalnızca ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda bir toplumsal dayanışma kültürü olduğuna dikkat çekildi.