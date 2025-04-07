Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G., uluslararası ofis sorumlusu A.S. ve asistan B.Ö., bugün yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sanık avukatları Hasan Yücelen, Doğa Zeki ve Talat Tanca'nın hazır bulunduğu mahkeme, davanın 12 Mayıs’a ertelenmesine emir verdi.

Mahkemede söz alan sanık S.G.’nin avukatı Doğa Zeki, dosyalarla ilgili nasıl bir yol izleyeceklerini değerlendirmek maksadıyla süre talebinde bulundu.

Sanık B.Ö.’nün avukatı Hasan Yücelen de, tek dosyalarının olduğunu belirterek, bir dosyanın daha gelme ihtimalinin olduğunu kaydetti.

Sanık A.S.’nin avukatı Talat Tanca ise müvekkilinin “suçunu kabul etme niyetinin” devam ettiğini belirtti. Sanık aleyhine bir dosyanın daha ortaya konacağını öğrendiklerini kaydeden Tanca, değerlendirme yapabilmek için süre talebinde bulundu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 12 Mayıs Pazartesi gününe ertelenmesine emir verdi.

Sanıklar aleyhinde, “Sahtekarlıkla para temini”, “dolandırıcılık”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “hesaplarda hile ve sahtekarlık yapma”, “suç geliri aklama”, “sahte banka ödeme emrini tahrik”, “müstahdem tarafından sirkat” suçlamaları bulunuyor.