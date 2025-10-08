Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G. ve uluslararası ofis sorumlusu A.S, bugün yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sanıklar birinci dosyada, 130 davadan itham edildi. Sanık S.G’nin ise B.Ö ile olan ikinci dosyasıyla ilgili itham edilmesine de başlandı.

Mahkeme, davayla ilgili ithama devam edilmek üzere duruşmanın 13 Ekim’e ertelenmesine emir verdi.

- İki sanık aleyhine getirilen davalar tek tek okundu

Bugünkü duruşmada, İddia Makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanık avukatları Doğa Zeki ve Talat Tanca hazır bulundu.

Duruşmada sanık S.G ile A.S'nin, itham edilmesine devam edildi. Mahkemede, iki sanık aleyhine getirilen davalar tek tek okundu. İki sanık, davaları kabul ettiklerini beyan etti. Sanıklar, toplam 130 davadan itham edildi.

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, mahkemeye olguları aktardı, emare sundu.

Duruşmada daha sonra, sanık S.G’nin B.Ö ile olan ikinci dosyasıyla ilgili itham edilmesine başlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen duruşma, davayla ilgili ithama devam edilmek üzere 13 Ekim Pazartesi gününe ertelendi. Duruşmaların 15 ve 16 Ekim tarihlerinde de devam etmesi planlanıyor.

- Sanıklar aleyhinde hangi suçlamalar bulunuyor?

Sanıklar aleyhlerinde “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunuyor.

- “Sahte diploma” davası...

Öte yandan, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G’nin Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davası da aynı güne ertelendi.