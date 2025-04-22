Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), yayımladığı bir haber nedeniyle "Bugün Kıbrıs’a ve Gazeteci Ayşemden Akın’a yapılan tehditleri" kınadı; gazeteye ve Akın'a destek belirtti.

Birlikten yapılan açıklamada, Bugün Kıbrıs Gazetesi’nin son günlerde ülkede kara para ve yasa dışı ilişkiler ağıyla ilgili gazetecilik mesleğinin gereğini yerine getirerek haber dosyaları hazırladığı anımsatıldı.

Bugün Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın ve Genel Yayın Koordinatörü Emine Yüksel’in sosyal medya hesaplarının hack’lendiği, paylaşımlarının altına nefret söylemleri yazıldığı ve "kişisel güvenliklerinin tehdit edildiği" belirtilen açıklamada bunların kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir kez daha hatırlatıyoruz: Gazeteciler yalnızca gerçeğin peşindedir. Basın özgürlüğü, demokrasinin ve toplumun özgürce nefes alabilmesinin temel şartıdır. Bu vesileyle; Ayşemden Akın, Emine Yüksel ve her türlü şiddet, hakaret, baskı ve ayrımcılığa maruz kalan tüm meslektaşlarımızın yalnız olmadığını kamuoyuna ilan ederiz. Gazetecilik suç değildir. Özgür basın susturulamaz.”