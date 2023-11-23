Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaparak, İsias’ta kaybedilen çocuklar ve öğretmenler için, olayda sorumluluğu olan herkesin hesap vereceği, ceza alacağı ve adaletin sağlanacağı bir yargı süreci çağrısında bulundu.

Basın açıklamasında söz alan Sendika Başkanı Selma Eylem, yaptıkları sembolik eylemin amacının Isias’a ilişkin yargılama sürecinde yapılması öngörülen adaletsizliğe dikkat çekmek, Elçilik, Bakanlık ve diğer sorumluların üzerlerine düşen sorumluluğu almaları ve gerekeni yapmaları talebinde bulunmak olduğunu kaydetti.

Eylem, İsias’a ilişkin tespit edilen “asli kusurlu” kişilerin “kasıtla” yargılanması gerektiğini belirterek, süreçte öngörülen “taksirle yargılanma”nın cezalarını hafifleteceğini söyledi.

Sendika Yürütme Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu basın açıklaması sırasında “Deprem Suçluları Taksir Değil, Olası Kast ile Yargılansın” yazan ve Şampiyon Melekler’in fotoğraflarının olduğu bir pankart açıldı.

Konuşmasının ardından Sendika Başkanı Eylem, basın açıklamasını okudu.

-“ Sorumluların olası kast türünden yargılanmaları ve ceza almaları gerekir”

Selma Eylem, okuduğu açıklamada, resmi verilere göre 50 bine yakın insanın kaybedildiği 6 Şubat Depremi’nde 10 saniye içerisinde yıkılarak aralarında spor karşılaşması için orada olan Şampiyon Melekler’in de olduğu toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel’le ilgili açıklanan bilirkişi raporunun olayın cinayet niteliği taşıdığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Eylem, “Raporda tespit edilen 'asli kusurlu' kişiler, Türk Ceza Kanunu’nda 'bilinçli taksirle' birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçu ile isnat edilmektedirler. Fakat çok açıktır ki tüm sorumluların doğabilecek ihtimal dahilindeki sonuçları öngörmesine rağmen umursamamaları şeklinde somutlaşan olası kast kusur türünden yargılanmaları ve ceza almaları gerekmektedir” dedi.

“Canlarımızı yitirdik, ailelerimiz, hepimiz derin üzüntü ama aynı zamanda öfke içerisindeyiz” diyen ve ailelere tekrardan başsağlığı dileyen Eylem, olayda sorumluluğu olan herkesin hesap vereceği, ceza alacağı ve adaletin sağlanacağı bir yargı sürecinin gerekliliğine vurgu yaptı.