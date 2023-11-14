Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), kendi kendimizi yönetme hakkımızın ifadesidir” dedi.

Deniz, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “KKTC’nin kuruluş yıl dönümü hepimize kutlu olsun” diyerek, KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetme iradesini biçimlendiren son eser olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşuna “kurucu ortak” olan Kıbrıs Türk halkının, bir devletten yoksun olarak yaşama dayatmasına karşı direndiğini ve kendi devletini oluşturarak, 40 yıldır yaşatmayı başardığını ifade eden Deniz, “Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak bizler de bu değerli varlığın ayrılmaz bir parçası olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

KTTO Başkanı Deniz, “Ne mutlu bize ki, KKTC’de yaşadığımız bunca tartışmaya karşın bütün toplumsal güçlerimiz, siyasi liderlerimiz ve partilerimiz, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetme iradesine sahip çıkmakta; varoluş mücadelemizin başlıca destekçisi olan Türkiye Cumhuriyeti de bu irademizi destekleyerek, KKTC’nin yaşatılması için katkıda bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bir halkın kendi iradesine dayanan bir yönetime sahip olmasının, ekonomik ve sosyal kalkınması için en gerekli temeli oluşturduğunu kaydeden Deniz, Kıbrıs Türk halkının ekonomik ve sosyal kalkınması için mücadele etmek amacıyla kurulan Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, bu amacına bağlı kalarak, KKTC’nin yaşatılması için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

Deniz, “Oluşumunda emeğimiz bulunan, yaşatmak için kararlı olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümü hepimize kutlu olsun” dedi.