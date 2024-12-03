Kültür Dairesi, 13’üncü Devlet Genç Sanatçılar Yarışması ve Sergisi düzenliyor.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 25-35 yaş arasındaki KKTC vatandaşlarının katılımına açık yarışma için 2 ve 3 boyutlu, en fazla 3 eserle Atatürk Kültür Merkezi’ne 17 -28 Mart tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler gerekli belgelere http://kultur.gov.ct.tr adresindeki duyurular bölümünden ulaşabilecek.

- Zaimağaoğlu’ndan genç sanatçılara çağrı: “Yarışmaya katılın”

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, yarışmanın seçici kurul üyeliğini de yapacak İnci Kansu, Mümine Özdemirağ Yağlı, Nilgün Güney, Osman Keten, Türksal İnce ve Zehra Şonya’ya teşekkür ederek 13. Devlet Genç Sanatçılar Yarışması ve Sergisi’nin içerik ve kapsamını oluşturmak için uzun zaman çalıştıklarını belirtti.

İlk kez şartnamede yarışmanın seçici kurul üyelerinin kimlerden oluştuğuna ve değerlendirme kriterlerine yer verdiklerini kaydeden Zaimağaoğlu, yarışmada 3 başarı ödülünün yanı sıra Kültür Dairesi Özel Ödülü verileceğini söyledi. Zaimağaoğlu, Ali Atakan ve Ayhan Menteş adına özel ödül vererek, ülkenin duayen sanatçılarını da anmak istediklerini söyledi.

Yarışmanın ilk sergileme ve ödül törenini 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Gazimağusa’da, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) çatısı altında bulunan Ali Atakan ve Ayhan Menteş salonlarında gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Zaimağaoğlu, genç sanatçıları yarışmaya katılmaya davet etti.