Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre tarafından Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’na hediye edilen Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın büstü, bugün Kongre Sarayında düzenlenen törenle açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre törene; DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay, DAÜ VYK üyeleri Anıl Kaya, Ersun Kutup, Halil İbrahim Orun, Hasan Esen, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Karatepe ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, açılış konuşmaları öncesinde, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamındaki yoğunluk nedeniyle törene katılamayan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin mesajı okundu.

Konuşmaların ardından Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın büstünün açılışı kızı Ender Denktaş Vangöl tarafından yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre mesajında, “Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, mücadele liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ve tüm aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anar, Cumhuriyet’imizin 40’ıncı yılının hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

- Gazimağusa Belediyesi Başkanı Uluçay: “Onur Duyuyorum”

Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay, törende yaptığı konuşmada, DAÜ’nün varlığı ve faaliyetlerinin yalnızca Gazimağusa kenti için değil, tüm ülke yükseköğretim sektörü açısından çok önemli olduğunu belirtti. Var oluş mücadelesinin gençler ve çocuklar tarafından giderek unutulmakta olduğunu aktaran Uluçay, çok zor zamanlarda topluma önderlik eden liderlerin unutulmamasının önemine işaret ederek, KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın büstünün açılmasından “onur duyduğunu” kaydetti.

-DAÜ Rektörü Kılıç: “Saygı ve derin bir özlem İle anıyorum”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ ile Gazimağusa Belediyesi ortaklığında kentin en önemli temel değerlerinden biri olan Kongre Merkezine Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın büstünü hediye eden Meclis Başkanı Töre’ye teşekkür etti. Kongre Sarayının pek çok uluslararası etkinliğe Denktaş’ın ismi altında ev sahipliği yapmasının manevi değerler özelinde çok önemli olduğuna vurgu yapan Kılıç, KKTC’nin yasayla kurulan ilk ve tek devlet üniversitesi olan DAÜ’nün kurumsal kültürünün temel yapı taşlarından birinin ise vefa olduğuna vurgu yaptı. Kılıç, DAÜ’nün ülkenin tarihi ve kültürel değerleri ile kahramanlarını her zaman koruma ve muhafaza etmeyi kendisine misyon edindiğini belirterek, bu değerleri gelecek nesillere de aktarmanın en önemli görevlerinden biri olduğunu kaydetti. Kılıç, Denktaş’ı saygı ve özlem ile anarak, Cumhuriyet’in 40’ıncı yılını kutladı.

- DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Özcenk : “İsmini ilelebet yaşatacağız”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, Cumhuriyet’in 40’ıncı yılı kutlamaları kapsamında Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın büstünü, ismini taşıyan kongre sarayının girişine yerleştirme şerefine erişmiş bulunduklarını belirtti. Özcenk, Denktaş’ın KKTC’nin temellerini atan, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin öncülerinden biri olarak tarihe geçtiğini vurguladı. Büstün gelecek nesillere Denktaş’ın izinde yürüme sorumluluğunu hatırlatacağını belirten Özcenk, DAÜ olarak Denktaş’ın ismini ilelebet yaşatacaklarını kaydetti. Özcenk, büstü DAÜ’ye hediye eden Meclis Başkanı Töre’ye teşekkürlerini ileterek, Cumhuriyet’in 40’ıncı yıl dönümünü kutladı.

Özcenk konuşmasının ardından büstün açılışında katkıları olan ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ile birkaç yıl çalışma şerefine erişen DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyesi Anıl Kaya’yı kürsüye davet etti.

- Kaya: “Sayın Cumhurbaşkanım, Rahat Uyu”

Kaya, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’tan feyz almamanın ve etkilenmemenin mümkün olmadığını belirtti. Denktaş’ın her konuşmasında ve nefesinde “devlet, millet, bsyrak ve ana vatan” diyerek topluma verdiği mesajlarında bu kavramların asıl var oluşun ana nedenleri olduğunun altını çizdiğini belirten Kaya, Denktaş’ın kurmuş olduğu Cumhuriyet’in 40’ıncı yılında bu mutluluğu yaşamış olmanın sevinci içerisinde olduğunu aktardı. Kaya, sözlerini “Sayın Cumhurbaşkanım, rahat uyu. Kurmuş olduğun Cumhuriyet’in 40’ıncı yılında, Kıbrıs Türk halkı sizleri bağrına basıyor, daha iyi anlıyor” diye sonlandırdı.

- Denktaş’ın kızı Vangöl: “Keşke o heyecan devam edebilmiş olsaydı”

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın enerjisi ve halkına olan sevgisiyle ilgili anlatılacak çok şey olduğunu vurguladı. 40 yıl önce Cumhuriyet’in kurulmasının verdiği heyecanı ve inancı yaşamış biri olduğunu belirten Vangöl, bugünlere gelindiğinde, “Keşke o heyecan devam edebilmiş olsaydı” diye düşündüğünü aktardı. Devletin varlığının herkes için çok kıymetli olduğunu belirten Vangöl, Denktaş’ın büstünün açılmasıyla onun verdiği emeğin taçlandırıldığını ve bundan büyük bir onur ve gurur duyduğunu ifade etti.