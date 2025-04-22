Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası, kriminal olayların ele alındığı "Kusursuz Cinayet" isimli karikatür sergisine ev sahipliği yapıyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün kaleminden çıkan eserlerin yer aldığı ve sanat danışmanlığını Luna Tülay Okan’ın yaptığı "Kusursuz Cinayet Karikatür Sergisi", bugün saat 14.00’te, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda açıldı.

Açılışa Prof. Dr. Halis Dokgöz ve Luna Tülay Okan’ın yanı sıra Girne Belediyesi Müdür Muavini Naile Soyel, Kültür Sanat İşleri Şube Amiri Aysun Çelik ve sanatseverler katıldı. Sergi, 25 Nisan’a kadar mesai saatleri içinde ziyarete açık olacak.