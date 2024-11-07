"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 41. Yıl Özel Konseri" yarın yapılacak.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın vereceği konser, Lefkoşa-YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Soprano Sermin Dikmen Töre, bariton Tuğrul Enver Töre ve Bariton Emre Özarabacı solistliğinde, Kamuran Aksel Yeşillik Kozertmaister’liği, Esra Poyrazoğlu Alpan'ın piyano eşliği ve Ali Hoca’nın orkestra şefliğinde yapılacak konser, halka açık olacak.