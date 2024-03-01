Larnaka Havalimanı'nda, dün, yurt dışından gelen ancak aranmayan iki bagajda yapılan aramada, uyuşturucu maddeler listesinde yer alan toplam 42 kilo 950 gram “katin” (cathine) türü uyuşturucu tespit edildiği belirtildi.

“Sigmalive” haber sitesine göre, yurt dışından 25 Şubat 2024’te, Larnaka Havalimanı'na gelen sahipsiz iki bagajda yapılan aramada, toplam 42 kilo 950 gram katin tespit edildi.

Habere göre bahse konu iki bagaj, sahipsiz oldukları için geldikleri ülkeye geri gönderilmesi prosedürü çerçevesinde arandı.

-Limasol’da 7 kilo uyuşturucu

“Sigmalive” başka bir haberinde ise Limasol polisinin, kontrol amaçlı durduğu 22 yaşındaki bir kişinin kullandığı araçta, altı naylon poşet içinde toplam 6 kilo 219 gram Hint keneviri tespit ettiğini belirtti.

Limasol polisi, yine 22 yaşındaki bir kişinin kullandığı başka araçta yaptığı aramada ise 12 paket halinde 46 gram Hint keneviri tespit etti.

Polis, 22 yaşındaki şahsın evinde yaptığı aramada ise dört paket içinde 647 gram Hint keneviri, iki tartı, dört naylon poşette de 198 gram Hint keneviri buldu.

Her iki araç sürücüsü de polis tarafından tutuklandı.