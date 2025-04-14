Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu, 16 Nisan Çarşamba akşamı Lefkoşa’da Sahne’de (eski Mısırlızade Sineması) müzikseverlerle buluşacak.

Saat 20.00’de başlayacak konser halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. LBO eşliğinde sahne alacak olan koro, her yaştan müzikseveri çok sesli müzik performanslarıyla karşılamaya hazırlanıyor.

Konserin orkestra şefliğini Oskay Hoca üstleniyor. Koro şefleri Hare Yakula ve Emine Koreli Sakarya'nın önderliğinde sahne alacak çocuk ve gençler, konser boyunca çok sesli eserler seslendirecek.

Yardımcı eğitmenler Gün Selengin ve Mısra Halitoğlu’nun katkılarıyla hazırlanan konserin, genç yeteneklere sahne deneyimi kazandırmayı amaçladığı kaydedildi.