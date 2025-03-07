Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), çocuklara müziği sevdirmek ve orkestrayı tanıtmak amacıyla “LBO ile Orkestrayı Tanıyalım” eğitim konserlerini 2025 yılında da farklı okullarla gerçekleştirmeye devam ediyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, bu yılın etkinlik takvimi kapsamında Arabahmet Kültür Evi’nde Atatürk İlkokulu 4. ve 5. Sınıf öğrencileri ve Arabahmet İlkokulu 4. ve 5. Sınıf öğrencilerine eğitim konserleri verildi.

Sanem Koç tarafından sunulan ve müzisyenlerle birlikte sahnedeki müzik aletlerini tanıttığı etkinlikte, klasik müzik konserleri hakkında çocukları eğitici bilgiler de verildi.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise Şef Oskay Hoca yönetimindeki Lefkoşa Belediye Orkestrası, çocuk şarkılarından oluşan mini bir konser gerçekleştirdi.

-Müziği sevdiren bir yolculuk

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı yaptığı açıklamada “Lefkoşa Belediye Orkestrası, müziğin birleştirici gücünü çocuklarımıza aktararak hem şehrimizin hem de onların dünyalarını güzelleştirmeyi sürdürüyor. Lefkoşa notalarla, Lefkoşa müzikle çok güzel. Çocuklarımızın müzikle iç içe büyümelerini sağlamak, hayal güçlerini geliştirmek ve müziği hayatlarının bir parçası haline getirmek için yıllardır büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu etkinliklerle geleceğin yaratıcı bireylerini yetiştirmenin ilk adımlarını atıyoruz. Çocuklarımızın notaların büyüsünü keşfetmesi ve müziğin bir parçası olmaları bizler için büyük bir mutluluk kaynağı.” dedi.

“LBO ile Orkestrayı Tanıyalım” eğitim konserleri, 2025 yılı boyunca Lefkoşa genelindeki okullarda ve sosyal merkezlerde devam edecek.