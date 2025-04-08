Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Nisan ve Mayıs ayları boyunca her cumartesi Kumarcılar Hanı’nda “Lefkoşa Suriçi Sanat Buluşmaları” düzenleyecek.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa Suriçi Sanat Buluşmaları’nın ilki, 12 Nisan Cumartesi günü saat 12.00’de başlayacak. “Nisan Ayında Klasik Esintiler” başlığıyla gerçekleştirilecek etkinlik, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (LAGSL) iş birliğiyle düzenlenecek.

Klasik Esintiler etkinliği, kemanda Ersin Kaşif, çelloda Burcu Karagöz ve piyanoda Demet Alkan’ın yer aldığı LAGLS Trio’nun sunacağı müzik dinletisiyle başlayacak. Ardından, flütte Elanur Boran, birinci kemanda Eylül Oğurlu, ikinci kemanda Ersin Kaşif, viyolada Peri Kuran ve çelloda İmer Aktan’ın yer aldığı LAGLS Kuartet’in dinletisiyle devam edecek.

Halka açık olacak Lefkoşa Suriçi Sanat Buluşmaları’nın ilk etkinliği, saat 14.00’te, Solist Soprano İmer Aktan’ın piyanoda Demet Alkan eşliğinde seslendireceği Alessandro Scarlatti’nin “Se tu della mia morte” isimli eseriyle sona erecek.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Lefkoşa Suriçi Sanat Buluşmaları hakkında yaptığı açıklamada, tarihi eserleri, mimarisi ve tüm zenginlikleriyle turistlerin ilgi odağı olan Lefkoşa Suriçi’nin, Nisan ve Mayıs ayları boyunca her cumartesi günü Kültür Dairesi organizasyonuyla sanatçıların çeşitli performanslarına ev sahipliği yapacağını belirtti.

Etkinliklerin, ülkenin ilk ve tek Güzel Sanatlar Lisesi olan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğiyle Kumarcılar Hanı’nda başlayacağını dile getiren Zaimağaoğlu, Mayıs ayındaki Sanat Buluşmaları’nın ise Nafiz Dölek ve Havva Demirağ’ın performanslarıyla devam edeceğini ifade etti.

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Özlem Dağman’a, okulun öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür eden Zaimağaoğlu, tüm sanatseverleri cumartesi günlerini Suriçi’nde geçirmeye davet etti.