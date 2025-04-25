Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin Lefkoşa Suriçi Sanat Buluşmaları yarın Grup Gam’ın konseriyle devam edecek. Kumarcılar Hanı’ndaki konser saat 12.00’de başlayacak.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Nisan ve Mayıs aylarının her Cumartesi günü Kumarcılar Hanı’nda yapılacak Lefkoşa Suriçi Sanat Buluşmaları, 3 Mayıs Cumartesi günü Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin öğretmen ve öğrencilerinin sunacağı Klasik Esintiler başlıklı müzik dinletisiyle sürecek.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu Kültür Dairesi’nin düzenlediği Lefkoşa Suriçi Sanat Buluşmaları hakkında bilgi vererek, geçen Cumartesi günü etkinliğin ikincisini gerçekleştirdiklerini belirtti. Zaimağaoğlu, etkinlikte, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden Vasfiye Çakırtaş ve şan öğrencileri ile okulun öğretmenlerinden Hazar Ulucan ve keman öğrencilerinin sahne aldığını kaydetti.

Kültür Dairesi’nin genç müzisyenlerin sanatlarını icra edebilmelerine ortam yaratmak ve genç müzisyenleri sanatseverlerle buluşturmak amacıyla düzenlediği Lefkoşa Suriçi Sanat Buluşmaları’nın halka açık olarak düzenlendiğini hatırlatan Zaimağaoğlu, tüm müzikseverleri Cumartesi günlerini Lefkoşa’da Kumarcılar Hanı’nda geçirmeye ve genç müzisyenleri dinlemeye davet etti.