Başbakan Ünal Üstel, Kurban Bayramı namazını Alsancak Zafer Bolkan Camisi’nde kıldı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Üstel Alsancak Zafer Bolkan Camisi’nde namaz kıldı ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Üstel, Alsancak Zafer Bolkan Camisi’nde yaptığı açıklamada, “Bir Kurban Bayramı'na daha girdik. Bayramlarda dargınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakıp birbirimize sarılalım ve bayramı dayanışma içinde geçirelim. Lütfen bu güzel bayramımızı geçirirken yolda trafik kurallarına uyalım. Bayramımızı bayram şenlikleri içinde kutlayalım” ifadelerini kullandı.