Lefkoşa, Girne ve Çatalköy'de meydana gelen trafik kazalarında 2 çocuk yaralandı.

13:25 sıralarında da,

Lefkoşa’da Özge Çelik (K-21), Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde saat 13.25'te yönetimindeki LS 774 plakalı araçla seyrettiği sırada, o esnada yolu yaya olarak geçmeye çalışan Hamdiye Alın (K-13) ve Meliha Neslihan Gezergün’e (K-13) çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Hamdiye Alın ve Meliha Neslihan Gezergün’ün, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri devam ediyor.

Öte yandan Girne’de 09:00 sıralarında, Malazgirit Sokak üzerinde, Aleksandr Kalyayev (E-36), 434 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JM 596 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce ve kavşakta durmadan, Öğretmen Hamdi Sokağına dönüşe geçmesi sonucu o esnada sokak üzerinde batı istikametine doğru seyreden Necmi Yalçın (E-62) yönetimindeki TUK 881 plakalı minibüsün sol ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmamıştır. JM 596 plakalı araç sürücüsü Aleksandr Kalyayev tutuklandı.

09:30 sıralarında, ise, Çatalköy’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde, Mehmet Emek (E-54), yönetimindeki ZRD 185 plakalı araç ile kuzey istikemetine doğru seyretiği sırada, Acapulco kavşağına geldiği zaman karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Girne - Tatlısu Anayoluna dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Çetin Çolak (E-47) yönetimindeki VE 525 plakalı araç ile çarpışmıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.