Levent Kolejinde Müzik aktivitesi ve seçmeli müzik derslerine katılan ortaokul ve lise öğrencilerinin yer aldığı müzik gecesi yapıldı.

Piyanist öğrencilerin klasik müzik eserleriyle izleyicilere büyüleyici anlar yaşatırken, ortaokul ve lise orkestraları Türkçe ve İngilizce pop ve rock parçalarıyla sahneye enerji kattı.

Müzik gecesinde ayrıca farklı alanlardaki aktivitelere katılsalar da müziğe ilgi duyan öğrenciler, sahneye çıkma fırsatı buldu.

Renkli performanslarla dolu bu özel gece, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatırken, öğrencilerin sahne deneyimi kazanmasına da katkı sağladı.

Levent Koleji, müziği daha geniş bir kitleyle buluşturmak ve öğrencilere unutulmaz anlar sunmak amacıyla, bu tür etkinlikleri düzenli olarak gerçekleştireceğini duyurdu.