Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Almanya tarafından finanse edilen ve İki Toplumlu Eğitim Komitesi organizasyonunda yürütülen Imagıne Programı’nın KKTC okullarına yeniden sokulmasına yönelik girişimlere tepki gösterdi.

Gülbahar açıklamasında, daha önce Cumhurbaşkanı ve hükümet kararıyla durdurulan bu programın yeniden gündeme getirilmesinin iyi niyetli olmadığını, ilkokul ve ortaokul çağındaki Kıbrıs Türk çocuklarının ara bölgeye taşınarak, Türk düşmanlığıyla yetiştirilen Rum gençleriyle “kaynaştırılmak” istenmesinin siyasi ve ideolojik bir müdahale olduğunu savundu.

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis'in, 14 yaş grubu futbol takımlarının dostluk maçı önerisini reddederken, aynı anda Imagıne Programı’nı savunmasının samimiyetsiz olduğunu belirten Gülbahar, gerçek bir yakınlaşma isteniyorsa Rum okullarındaki Türk düşmanı eğitimin sona erdirilmesi, ders kitaplarının nefret içeriğinden temizlenmesi ve Türk gençlerine yönelik spor ambargolarının kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Imagıne Programı’nın masum bir barış eğitimi faaliyeti olmadığını görüşünü dile getiren Gülbahar, bunun Türk çocuklarının kimliğini, devletini ve Anavatan Türkiye ile bağlarını zayıflatmayı amaçlayan siyasi içerikli bir proje olduğunu dile getirdi.

Almanya’nın Kıbrıs meselesinde tarafsız bir aktör olmadığına değinen Gülbahar, Almanya’nın ve Avrupa Birliği’nin Rum tarafını tüm ada adına üye yaparak Kıbrıs Türk halkını dışladığını, verilen sözlerin tutulmadığını hatırlattı.

Gülbahar, Rum tarafının ambargo ve izolasyon politikalarını destekleyen Almanya’nın finanse ettiği bir projenin KKTC eğitim sistemine sokulmasının kabul edilemez olduğu ifade etti.

Imagine Programı’nın Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesini, egemenlik hakkını ve devlet iradesini hedef alan bir proje olduğunu savunan Gülbahar, eğitim alanının devletin en hassas egemenlik unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti.

KKTC okullarının yabancı güçlerin ideolojik ve siyasi mühendislik alanı olamayacağını ifade eden Gülbahar, Milli Mücadele Vakfı’nın çağrısının açık olduğunu belirtti. Gülbahar, Imagıne Programı’nın derhal reddedilmesi gerektiğini ifade etti.

KKTC’nin eğitim politikalarının yabancı merkezler tarafından değil, Kıbrıs Türk halkının millî iradesiyle belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Gülbahar, bu yönde atılacak yanlış adımların karşısında kararlılıkla durulacağını söyledi.

Gülbahar, Kıbrıs Türk halkının, kimliğini, devletini ve egemenliğini tartışmaya açmayacağını dile getirdi.