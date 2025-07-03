Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis 16-17 Temmuz tarihlerindeNew York'ta bir araya geliyor

BM Genel Sekreteri Sözcülüğünün açıklamasına göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in girişimiyle yapılacak gayrıresmi toplantıya garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de katılacak.

Liderler, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de aynı formatta yapılan gayrıresmi toplantıda görüşmüştü.

BM açıklamasında, toplantının, diyaloğa devam etmenin yanısıra Mart ayından bugüne meydana gelişmelerin ele alınmasına imkan sağlayacağı kaydedildi.