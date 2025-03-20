Lirik Şiir Grubu yarın “Dünya Şairlerinden Şiirler” adlı bir etkinlik yapacak.

Kıbrıs Edebiyat Derneği Başkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Yıltan Taşçı, 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla bir açıklama yayımlayarak şiirin evrensel diline vurgu yaptı.

Dünya Şiir Günü’nün her yıl 21 Mart’ta kutlandığını belirten Taşçı, bu yıl etkinliklerin baskılar, acılar ve savaşların gölgesinde gerçekleşeceğini dile getirdi; şiirin, toplumsal olayları irdeleyen ve sınırları aşan bir başkaldırı dili olduğunu kaydetti.

Taşçı, ülkede yaşanan sorunlara dikkat çekerek, eğitim, sanat ve kültür alanında yaşanan gelişmelerin toplumda karamsarlığa yol açtığını ifade etti. Şiirin, toplumları karanlıktan aydınlığa çıkaran bir araç olduğunu belirten Taşçı, şiire her zamankinden daha fazla sarılmak gerektiğini söyledi.

Lirik Şiir Grubu’nun, 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde Lefkoşa Sanat Merkezi’nde “Dünya Şairlerinden Şiirler” adlı bir etkinlik düzenleyeceğini duyuran Taşçı, bu etkinlikte özgürce şiirlerini okuyacaklarını ve toplumsal meselelere dair tepkilerini dile getireceklerini kaydetti.

Lirik Şiir Grubu üyeleri Merter Refikoğlu, Serkan Soyalan, Şehbal Hamzaoğulları, Kemal Taşçı ve Yıltan Taşçı’nın katılımıyla gerçekleşecek şiir ve müzik dinletisi, yarın 19.30’da başlayacak ve halka açık ücretsiz olacak.