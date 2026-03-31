Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, hayat pahalılığı düzenlemesinin yasa gücünde kararnameyle yürürlüğe girmesine tepki gösterdi. Maviş, Meclis açıkken ve olağanüstü bir durum yokken alınan bu kararın Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek süreci yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Maviş, ayrıca Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın tepkisini yerinde bulduğunu ve kendisini tebrik ettiğini söyledi.