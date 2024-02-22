Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, “bir yönetim kurulu üyelerinin, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) nezdinde usulsüzce yargılanarak, cezaya çarptırıldığı” gerekçesiyle mahkemeye başvuracaklarını bildirdi.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, “KHK’nın, kamudaki bozuk düzeni bir dava ile çözmeye çalıştığını ve sendika düşmanlığına varacak bir şekilde sonuçlandırdığını” savundu.

“KHK, bir yönetim kurulu üyemizi işlemediğine inandığımız ve Öğretmenler Yasası'nda açıkça düzenlenmeyen suçlardan dolayı 4 buçuk yıl öğretmenlik görevinden uzaklaştırıp, 18 yıl için de kademe ilerlemesini durdurmuştur” diyen Maviş, “KHK’nın, bazı tanıkları avukatlarından gizli dinleyip, soru dahi sormasını engellediğini” ileri sürdü.

“Anayasa tarafından bağımsız olması gerektiği düzenlenen KHK’nın bu tavrının hukuk dışı olduğunu” savunan Burak Maviş, şöyle devam etti:

“Daha ceza davası tamamlanmadan alelacele, sırf sendika ve öğretmenin itibarının düşürülmesi için maksatlı bir dava dinlenmiştir. Meslektaşımız benzeri görülmemiş şekilde ceza davası tamamlanmadan KHK nezdinde usulsüzce yargılanarak, cezaya çarptırılmıştır. Bu minvalde verilen karara karşı mahkemeye derhal başvuru yapılacaktır.”

Üyelerinin, ne kamuyu zarara uğrattığını, ne de başka bir suç işlediğini ifade eden Maviş, “Üyemizin kendi maksatları için düzenlediği müsvedde bir belgenin, kendi katkısı olmadan Eğitim Bakanlığına gönderilmesi sonucu ceza almasını kabul etmiyoruz. Adaletin yerine gelmesi için her türlü hukuki ve sendikal mücadeleyi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.