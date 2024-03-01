Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İskele İlçesinde ziyaretler yaptı.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Zorlu Töre, İskele Kaymakamlığını, İskele Polis Müdürlüğünü, İskele İtfaiyesi ve İskele Pazar Yeri'ni ziyaret etti.

-İskele Kaymakamlığı

Zorlu Töre, İskele Kaymakamlığında Kaymakam Ertuğrul Toroslu tarafından karşılandı. Kaymakam Toroslu, ziyaret nedeniyle Töre’ye teşekkür etti ve yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre İskele’nin gelişen ve büyüyen bir bölge olduğunu, ancak büyümenin beraberinde bazı sorunlar getirdiğini belirtti. Önemli olanın devlet sahibi olmak olduğunu ifade eden Töre, bütün sorunların el birliği ile aşılabileceğini kaydetti.

Görüşmede bölgede yapımı devam eden Kayıp Otobüs Anıtı da gündeme geldi. İskele’nin en çok şehit veren bölge olduğuna dikkati çeken Töre, bütün şehitleri rahmetle andı ve Kaymakam Toroslu nezdinde İskele halkına esenlikler diledi.

Töre, Kaymakamlık binası içerisinde bulunan İskele Kaza Tapu Dairesini de ziyaret etti ve sorumlu Tamer Aylanç’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

-İskele Polis Müdürlüğü ziyareti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İskele Polis Müdürlüğünde İskele Polis Müdürü Erdal Şanlıdağ tarafından karşılandı. Töre, birimleri ziyaret etti, personelle konuştu. İskele Polis Müdürü Erdal Şanlıdağ, Töre ile görüşmede yaptığı konuşmada ziyaretten ve Polis teşkilatına verdiği destekten dolayı güç aldıklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Polis teşkilatının halkın güveni ve mutluğu için görevde olduğunu, Polisin son dönemlerde ortaya koyduğu başarının önemli olduğunu söyledi. Alkol tesiri altında gerçekleşen kazalara dikkati çeken Töre, polisin bu konuda denetimlerini arttırmasından dolayı da memnuniyet duyduğunu kaydetti.

-Diğer ziyaretler

İskele İtfaiyesi ziyaretinde Bölge Amiri Tahir Bulak tarafından karşılanan Töre, itfaiye çalışanlarına işlerinde kolaylıklar diledi. İskele Pazar Yerini de ziyaretinde Töre, Pazardaki esnafın sorunlarını dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.