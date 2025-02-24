Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Genel Kurul, yarın saat 10.00’da denetim gündemiyle toplanacak.

Genel Kurulda bugün Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi de görüşülerek oy birliğiyle onaylandı.

Öneriyle ilgili raporu İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun okudu.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın Genel Kurulda söz aldı.

Yasaya aykırı atamalar ve sözleşme uzatmaları olduğunu savunan Barçın, sözleşmesi bitmesine rağmen 5 ay işe gitmeden maaş alan personel olduğu iddiasını dile getirdi.

Bu konuyu geçen hafta da gündeme getirdiğini anımsatan Barçın, iddialarını doğrular şekilde söz konusu kişinin sözleşmesinin Bakanlar Kurulu kararıyla uzatıldığını söyledi.

Barçın, Maliye Bakanı’nın böyle bir durum varsa gereğini yerine getireceği konusunda söz verdiğini ifade ederek, Özdemir Berova’dan yanıt beklediklerini ifade etti.

Din İşleri Başkanı’nın atamasıyla ilgili de eleştiride bulunan Barçın, Din İşleri Dairesi Yasası’na göre daire içinden müdür atanacak kişinin yöneticilik hizmetleri sınıfında en az 3 yıl çalışması gerektiğini ifade ederek, bu niteliğe haiz olmayan bir kişinin Başbakan’ın önerisi ve Cumhurbaşkanı’nın onayıyla atandığını söyledi.

Barçın, “Kişilerle bir derdimiz yok. Yasalara uygunlukla derdimiz var. Anayasayı delik deşik ettiniz, çıkardığınız yasalara da uymuyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Barçın, Sayıştaylığa işe gitmeyen, sözleşmesi bitmesine rağmen kamudan maaş çeken, yasaya aykırı üçlü kararnameyle ataması yapılan kişilere maaş ödenmesi konusunda araştırma yapılması için başvuruda bulunduklarını da kaydetti.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, kürsüyle çıkarak Barçın’ı yanıtladı, sözleşmeli personel alım yönetimlerini bozanın, genişletenin CTP’nin de hükümette olduğu dörtlü koalisyonda olduğunu belirtti.

İddiaların Sayıştaylığa iletildiğini kaydeden Berova, “Biz öyle bir bulguya rastlamadık. Savcılıktan da görüş alacağız. Yasaların gereğini yerine getireceğiz” dedi.

-Barçın

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Bu kişi sözleşmesi bitmesine rağmen yasaya aykırı şekilde 5 ay maaş çekti mi çekmedi mi, çekti ve Bakanlar Kurulu Savcılık görüşü olmadan süreyi uzattı.” ifadelerini kullandı.

Yerinden söz alan Maliye Bakanı Özdemir Berova, Barçın’ı propaganda yapmak ve “sapla samanı” karıştırmakla suçladı.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, kürsüye çıkarak Başbakanlıkla ilgili bir yasa ve Başbakanlık bünyesindeki bir personel hakkında konuşulurken Başbakan Ünal Üstel’in Genel Kurul salonunda olmamasını ve Maliye Bakanı’nın Devrim Barçın’a verdiği yanıtı eleştirdi.

Şahali, “Bitmiş bir sözleşme var, 5 ay boyunca yasal zeminden yoksun bir ödeme yapılmış, yasal kılıfa girmesi için sözleşme Bakanlar Kurulu’ndan uzatılmış.” ifadelerine yer verdi.

Gerçeğin ortada çırılçıplak durduğunu belirten Şahali, “Liyakata uygun atama yapmama konusunda sınır tanımıyorsunuz. Kamu personel rejimini her gün biraz daha kirletiyorsunuz.” dedi.

Şahali, Maliye Bakanı’nın geçen haftaki açıklamasına işaret ederek, tutanak altında söylenen sözlerin hatırlanmasını ve gerekirse kürsüden okunmasını istedi.

Düşünce ve vizyonla değil Ünal Üstel’in talimatıyla adım atıldığını savunan Şahali, “Siz günahsızsınız. Yanlışın sahibi cesaret gösterip Genel Kurul’a gelsin.” dedi.

Erkut Şahali, Din İşleri Başkanlığı’na yapılan atamayı da eleştirdi.

-Atun

Yerinden söz alan UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, Başbakan’a söylenen sözlerin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Başbakan’a sorulacak soruların başka biri tarafından cevaplanabileceğini de belirten Atun, “Bu konu Başbakan'ın uhdesinde. Ünal Üstel, meseleden kaçmaz. Erkut Şahali’nin bu şekilde konuşması doğru değil.” dedi.

Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik)Yasa Önerisi oylandı. Öneri oy birliğiyle kabul edildikten sonra iki ek sunuşa yer verildi.

Ek sunuşlarda, Dijital Dünyada Çocuk Haklarına İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite yeniden oluşuma ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Komitede ivedilikle görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul bugünkü çalışmasını tamamladı.