Metehan Sınır Kapısı’nda bugün yaşanan yığılma ve geçişlerdeki aksaklığın, Güney Kıbrıs’taki kontrol noktasında meydana gelen teknik arızadan kaynaklandığı bildirildi.

Sigmalive ve Cyprus Times haber sitesi, arızadan dolayı işlemlerin yavaşladığı ve bu nedenle sınırda uzun kuyruklar oluştuğunu yazdı.

Rum polisinin trafiği rahatlatmak için bölgeye takviye personel gönderdiği ve teknik arızanın giderilmesine çalışıldığı haber verildi.

Metehan Sınır Kapısı’nda bir süreden beridir işlem için bekleyen uzun araç kuyrukları oluştuğu gözlemleniyor.