Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü mevkiine Sinan Güneş atandı. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, “ Üst Kademe Yöneticileri Yasasının 2. Maddesinin (2.) fıkrası kapsamına giren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Mevkiine Sayın Sinan Güneş'in 30/11/2023 tarihinden ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşulu ile atanmasına ve atanma tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını almasına karar verilir” ifadelerine yer verildi.