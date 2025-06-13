Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yarın gerçekleştirilecek Kolejlere Giriş Sınavı’nın ikinci basamağı öncesinde mesaj yayımlayarak, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınavın bir sıralama sınavı olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Her öğrencimiz bizim için kıymetlidir ve onların eğitim hayatlarında başarıya ulaşması Bakanlığımızın birincil görevidir” dedi.

Sınav sonucunda kontenjan sıralamasına giremeyen öğrencilerin başarısız sayılmaması gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, her öğrencinin kendi yetenekleri doğrultusunda farklı programlarla başarıya ulaşacağını ifade etti.

Mesajında öğrencilere seslenen Çavuşoğlu, “Sevgili öğrenciler, sizler ülkemizin yarınlarısınız. Kendinize güvenin, hayallerinizin peşinden yürümeye devam edin. Yolun sonunda sizleri aydınlık bir gelecek bekliyor. Sizler, geleceğin liderleri, bilim insanları, sanatçıları ve profesyonelleri olarak ülkemizi daha ileriye taşıyacak potansiyele sahipsiniz” ifadelerini kullandı.

Sınavların ve karşılaşılan zorlukların sadece birer basamak olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, her deneyimin öğrencileri daha güçlü bireyler haline getireceğini belirtti.

“Sınav sonucundan bağımsız olarak kendinize olan inancınızı asla kaybetmeyin” diyen Çavuşoğlu, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Tüm öğrencilerimize sınavda ve gelecek eğitim yaşantılarında başarılar diler, sağlıklı ve mutlu bir tatil dönemi geçirmelerini temenni ederim.”