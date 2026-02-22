YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, fiber optik protokolü kaygı ile takip ettiğini belirtti.

YKP’den yapılan açıklamaya göre Kanatlı, “Erhan Arıklı’nın net, parmağının arkasına saklanmayan açıklamalarına rağmen bazı kesimlerin konuyu sırf teknik bir konuymuş gibi değerlendirmesini anlamamız mümkün değildir.” ifadelerine yer verdi.

Kanatlı, “Elektrikte olduğu gibi iletişimde de tekelleşmenin, hele de devlet kontrolündeki şirket aracılığı ile tekelleşmenin siyasi bir konur” olduğunu savunarak, “Çözüm sonrası da bile bizi tek bir devlete bağımlı hâle getirecek fiber optik protokolüne karşıyız.”dedi.

Kanatlı, Telefon Dairesinin kamusal hizmetlerinin korunması gerektiğini de vurgulayarak, yarın grev yapacak, eylemde olacaklarla dayanışmasını belirtip sokakta olma çağrısı yaptı.