Türk pop müziğinin sevilen sesi Mustafa Ceceli, önceki akşam Kıbrıs Chamada Prestige Hotel’de sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Ceceli fit görünümüyle de dikkat çekti.

Ceceli konser öncesi şunları kaydett: "Bostancı konseri sonrası galiba iki bin kişi ile sarmaş dolaş olunca şifayı kaptık. Aile gibiyiz vallahi film şeridi gibi geçti. Bu akşamda Kıbrıs’tayız gördüğünüz gibi 15 kilo verdim. Sahne kostümü tabiki benim yapma gibi bir şansım yok Selin hanım tabiki çok seviyorum. Klasik bir tarz ilk sahneye çıktığımda kravat inceydi şimdi biraz daha kalın tarzlar değişiyor önemli olan şarkılarımızın aynı güzellikte kalması ve dinleyenlerin bu kadar sene sonrası teveccüh göstermesi.

Volkan Konak hatırlatmasına Ceceli, : "Onun için Bostancı Gösteri Merkezin de onun için bir şarkı seslendirdim. Volkan abi için bin gece şarkı söylesek anılarımız hatıralarımıza vakit yetmez üzülüyoruz tabiki daha bugün uçaktayken düşünüyordum Volkan abi sahnedeyken görevinin başındayken vefat etmişti. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Bu akşam da bir şarkısını seslendireceğim inşallah” dedi.

Elli yaşında sahneyi bırakacağım demiştiniz sorusuna? Ceceli, “Vazgeçtim. Latifesi bir yana hem değişen dünyada hem değişen koşullar az önce de bahsettiğim gibi sağlık çok önemli hayat ne getirir bilemeyiz ama bunu revize edelim. Biz sahnemizi bırakmayız.” dedi.

"Dizi teklifleri geliyor. Oynamayı düşünüyor musunuz? Ceceli, “Vallahi aralarda geliyor. Çok yoğun bir çalışma temposu bizi biraz aşan şeyler ayrıca onun ustaları var. Onlar dururken biz dizide oynarsak ayıp olur." yorumunu yaptı.