Kıbrıs konusunda New York’ta dün akşam yemeğiyle başlayan "Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı" bu akşam 5+1 formatındaki ana oturumla devam edecek.

Türkiye, Yunanistan ve İngiltere heyetlerinin katılımıyla saat 18.30’da başlayacak oturum, yaklaşık 2 saatlik aranın ardından kapanış oturumuyla sürecek.

Cumhurbaşkanı Tatar’a toplantıda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Güneş Onar, Cumhurbaşkanı Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, Cumhurbaşkanı Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar, Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser Eşlik ediyor.

New York’taki 5+1 Gayrıresmi Zirvesi, 17-18 Mart tarihlerinde yapılan toplantının devamı niteliğindedir.

-Tatar’ın ikili temasları

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün 17.00’de BM Merkezi’nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

Tatar, 17.30’da da Birleşik Krallık Avrupa Devlet Bakanı Stephen Doughty ile ikili görüşme yapacak.

-Toplantının ardından basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantının ardından bu akşam saat 00.00’de BM Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyecek.

Basın toplantısından sonra New York’tan ayrılacak olan Tatar, cuma akşamı saat 20.30’da Ercan Havaalanı’nda basın açıklaması yapacak.