LEFKOŞA BÖLGESİ:
KAPTAN CAN ECZANESİ
20.06.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 224 06 66
Dokuz Yavuz Konnolu Sokak No: 11 B, (Başkent Hastanesi yanı ) Ortaköy, Lefkoşa
LA PHARMA ECZANESİ
20.06.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 14 14
Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)
VAİZ ECZANESİ
20.06.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 09 90
Atatürk Caddesi No: 84/C, Lefkoşa Belediyesi ile Çalışma Bakanlığı arası Ruso Stadyumu Karşısı Yenişehir, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
20.06.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 860 63 96
Şht. Kazım Ali Sokak Ertuğ Kader Apt. 20 Temmuz Stadyumu ile 3RD Generatıon Cafe Karşısı Akfınans Bank Yanı Girne
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
20.06.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 887 44 88
Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
20.06.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 822 41 42
Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
HANDE BESMEL ECZANESİ
20.06.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 34 50
Gülseren Yolu Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Şafak Plaza No:10 Karakol Bölgesi Mağusa
MEVA ECZANESİ
20.06.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0548) 837 23 23 - (0392) 366 37 73
15 A Ordu Sok. Kunter Güven Hastanesi ve Çanakkale Şehitliği Yanı, Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
ERİN ECZANESİ
20.06.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
20.06.2025 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
İSKELE ECZANESİ
20.06.2025 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0539) 117 12 35
Şht. İlker Karter Cad. Cevizli, 11 nolu sokak No: 3/A, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
20.06.2025 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
KARPAZIN ECZANESİ
20.06.2025 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy