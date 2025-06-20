LEFKOŞA BÖLGESİ:

KAPTAN CAN ECZANESİ

20.06.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 224 06 66

Dokuz Yavuz Konnolu Sokak No: 11 B, (Başkent Hastanesi yanı ) Ortaköy, Lefkoşa

LA PHARMA ECZANESİ

20.06.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 14 14

Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)

VAİZ ECZANESİ

20.06.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 09 90

Atatürk Caddesi No: 84/C, Lefkoşa Belediyesi ile Çalışma Bakanlığı arası Ruso Stadyumu Karşısı Yenişehir, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

20.06.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 860 63 96

Şht. Kazım Ali Sokak Ertuğ Kader Apt. 20 Temmuz Stadyumu ile 3RD Generatıon Cafe Karşısı Akfınans Bank Yanı Girne

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

20.06.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 887 44 88

Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

20.06.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 822 41 42

Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

HANDE BESMEL ECZANESİ

20.06.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 34 50

Gülseren Yolu Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Şafak Plaza No:10 Karakol Bölgesi Mağusa

MEVA ECZANESİ

20.06.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0548) 837 23 23 - (0392) 366 37 73

15 A Ordu Sok. Kunter Güven Hastanesi ve Çanakkale Şehitliği Yanı, Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

ERİN ECZANESİ

20.06.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

20.06.2025 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

İSKELE ECZANESİ

20.06.2025 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0539) 117 12 35

Şht. İlker Karter Cad. Cevizli, 11 nolu sokak No: 3/A, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

Cumhurbaşkanı Tatar, Cevdet Yılmaz ile Güzelyurt Bölgesi’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Cevdet Yılmaz ile Güzelyurt Bölgesi’ni ziyaret etti
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20.06.2025 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

KARPAZIN ECZANESİ

20.06.2025 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy