|06 Temmuz [Pazar]
|08:00 - 00:00
|İZEM ECZANESİ
|İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
|(0392) 228 00 40
|06 Temmuz [Pazar]
|08:00 - 00:00
|FERİN ECZANESİ
|Cebeci Sok.N0:35 Arda Market yanı İş Bankası sırası Yenikent, Gönyeli
|(0392) 223 42 82
|06 Temmuz [Pazar]
|08:00 - 00:00
|CEVHER ECZANESİ
|Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa
|(0392) 227 72 51
|06 Temmuz [Pazar]
|08:00 - 00:00
|BAŞAK ECZANESİ
|Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
|(0392) 815 36 20
|06 Temmuz [Pazar]
|08:00 - 00:00
|ŞİFALI ECZANESİ
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No: 5, Alsancak, Girne
|(0533) 846 33 30
|06 Temmuz [Pazar]
|08:00 - 00:00
|TÖREN 2 ECZANESİ
|Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
|(0392) 815 17 90
|06 Temmuz [Pazar]
|08:00 - 00:00
|ECE ECZANESİ
|Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
|(0392) 366 38 46
|06 Temmuz [Pazar]
|08:00 - 00:00
|TANYA SALİMER ECZANESİ
|15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa
|(0392) 366 99 88
|06 Temmuz [Pazar]
|08:00 - 00:00
|ERİN ECZANESİ
|Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
|(0392) 714 70 52
|06 Temmuz [Pazar]
|08:00 - 22:00
|SIDIKA UMAR ECZANESİ
|Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
|(0392) 723 79 97
|06 Temmuz [Pazar]
|08:00 - 19:00
|YÜKSEL ECZANESİ
|Sevgi Sokak, Minareliköy Milli Homes 34 No: 4, Değirmenlik, Akıncılar, Lefkoşa
|(0542) 875 21 12
|06 Temmuz [Pazar]
|08:00 - 19:00
|MEHMET HOCA ECZANESİ
|Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi
|(0533) 873 30 98
|06 Temmuz [Pazar]
|08:00 - 22:00
|GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
|Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
|(0539) 109 95 77
|06 Temmuz [Pazar]
|08:00 - 20:00
|MELEK İBRAHİM ECZANESİ
|Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele
|(0392) 375 53 66
|06 Temmuz [Pazar]
|08:00 - 20:00
|SAKİNER ECZANESİ
|Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa
|(0392) 374 43 56
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