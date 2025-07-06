Cumhurbaşkanı Tatar Holguin’i kabul edecek
Cumhurbaşkanı Tatar Holguin’i kabul edecek
İçeriği Görüntüle
06 Temmuz [Pazar] 08:00 - 00:00 İZEM ECZANESİ İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı (0392) 228 00 40
06 Temmuz [Pazar] 08:00 - 00:00 FERİN ECZANESİ Cebeci Sok.N0:35 Arda Market yanı İş Bankası sırası Yenikent, Gönyeli (0392) 223 42 82
06 Temmuz [Pazar] 08:00 - 00:00 CEVHER ECZANESİ Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa (0392) 227 72 51
06 Temmuz [Pazar] 08:00 - 00:00 BAŞAK ECZANESİ Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne (0392) 815 36 20
06 Temmuz [Pazar] 08:00 - 00:00 ŞİFALI ECZANESİ Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No: 5, Alsancak, Girne (0533) 846 33 30
06 Temmuz [Pazar] 08:00 - 00:00 TÖREN 2 ECZANESİ Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne (0392) 815 17 90
06 Temmuz [Pazar] 08:00 - 00:00 ECE ECZANESİ Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa (0392) 366 38 46
06 Temmuz [Pazar] 08:00 - 00:00 TANYA SALİMER ECZANESİ 15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa (0392) 366 99 88
06 Temmuz [Pazar] 08:00 - 00:00 ERİN ECZANESİ Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt (0392) 714 70 52
06 Temmuz [Pazar] 08:00 - 22:00 SIDIKA UMAR ECZANESİ Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke (0392) 723 79 97
06 Temmuz [Pazar] 08:00 - 19:00 YÜKSEL ECZANESİ Sevgi Sokak, Minareliköy Milli Homes 34 No: 4, Değirmenlik, Akıncılar, Lefkoşa (0542) 875 21 12
06 Temmuz [Pazar] 08:00 - 19:00 MEHMET HOCA ECZANESİ Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi (0533) 873 30 98
06 Temmuz [Pazar] 08:00 - 22:00 GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele (0539) 109 95 77
06 Temmuz [Pazar] 08:00 - 20:00 MELEK İBRAHİM ECZANESİ Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele (0392) 375 53 66
06 Temmuz [Pazar] 08:00 - 20:00 SAKİNER ECZANESİ Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa (0392) 374 43 56