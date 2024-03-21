Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD) Başbakanı Osman Örek, ölümünün 25’inci yılında, 24 Mart Pazar günü törenle anılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Devlet Mezarlığı’nda yapılacak tören, saat 10.00'da başlayacak.

Törende, Cumhurbaşkanı ve Örek’in ailesi tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Osman Örek’in ailesi adına Yeşim Örek’in konuşması ile devam edecek tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması ile sona erecek.