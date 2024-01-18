TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024'ün dün akşam yayınlanan bölümünde Gizem Memiç ve Seda Aktuğlu oyun oynarken Hakan ile Turabi arasında gerginlik çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Acun Ilıcalı oyuna ara vermek zorunda alırken atışlarını yapamayan Seda da diğer yarışmacılara tepki gösterdi.

Oyunda yardımcı olduğu takım arkadaşı Gizem'e atışlarda da destek olmak isteyen Turabi, Hakan'ı yana kayması konusunda uyardı. Gizem'in dibinde duran Hakan ise çekilmek istemeyince Turabi arasında gerginlik çıktı. İkilinin arasındaki gerginlik oyun alanına da sıçrayınca o sırada atış yapmaya çalışan Gizem ve Seda durduruldu. İki takım yarışmacıları, Hakan ve Turabi arasındaki teması engellemek için mücadele ederken gerginlik iyice tırmandı.