Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Pakistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Shahzad Khurram ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında kabul etti.

Görüşmede, Öztürkler Pakistan’da yaşanan muson yağmurları sebebiyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti, Kıbrıs Türk halkının Pakistan halkının acısını paylaştığını ifade etti.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Öztürkler, iklim değişikliğinin yalnızca yarının değil, bugünün en önemli sorunlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Bu konuda küresel bilincin artırılması gerektiğini belirten Öztürkler, tüm ülkelerin ortak hareket ederek çözüm yollarını birlikte araması gerektiğini vurguladı.

KKTC ile Pakistan arasındaki ilişkilerin her zaman kıymetli olduğunu söyleyen Öztürkler, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Pakistanlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede KKTC ile ilgili verdiği mesajların kendileri açısından önemli olduğunu ifade ederek, bu tür diplomatik temasların dostluğu pekiştirdiğini vurguladı.

Pakistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Shahzad Khurram da, derneğin çalışmaları hakkında Öztürkler’e bilgi verdi.

Konuşmaların ardından hediye teatisi gerçekleştirildi.