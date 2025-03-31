Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler," Anavatan Türkiye’nin değerli sanatçılarından Volkan Konak’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını" kaydetti.

Öztürkler, Volkan Konak’ın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, Konak’ın sanatıyla milyonların kalbine dokunan, eserleriyle nesiller boyunca hatırlanacak bir değer olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının çok sevdiği Konak’ın da tam bir Kıbrıs aşığı olduğunu anımsatan Öztürkler, “Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Anılarda yaşasın, ruhu şad olsun.” dedi.