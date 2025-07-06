Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlar sırasında metan gazı sızıntısı sonucu şehit olan 5 Türk askeri taziye mesajı yayımladı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, şehit haberlerini büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirten Öztürkler, "Vatan uğruna büyük bir fedakârlık ve cesaretle görevleri icra ederken metan gazı sızıntısı sonucu şehit olan 5 askerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve aziz Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum," ifadelerini kullandı.

KKTC olarak Türkiye’nin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Meclis Başkanı, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, her zaman olduğu gibi bu acı gününüzde de Türkiye Cumhuriyeti’nin yanındayız. KKTC ile Anavatan Türkiye arasındaki sarsılmaz bağ, bu tür acılar karşısında daha da güçlenmekte; kader birliğimiz, kardeşliğimizin en somut göstergesi olmaktadır," dedi.

Öztürkler, mesajını “Şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, milletimizin başı sağ olsun diyorum” sözleriyle tamamladı.