Pamuklu - Gazimağusa Anayolu'nun 2-3'üncü km'leri arasında trafik kazası meydana geldi

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 12.00 sıralarındaki kaza, İsmail Hassan Azimkar'ın (E-37) yönetimindeki KA 784 plakalı araç ile Pamuklu istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği esnada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp toprak set ve taşa çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrilmesiyle oldu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından taburcu oldu.