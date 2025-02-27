Akçiçek’te ikametgahı içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Emine Tosbıyık’ın (K-65) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Girne’de sahte evrak

Girne’de dün Dr. Fazıl Küçük çemberi mevkiinde, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri tarafından yapılan rutin trafik denetimleri esnasında, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü E.Ö.’nün (E-24), daha önceden sahtelediği ve cep telefonuna kaydettiği sahte mesleki sürüş ehliyetinin fotoğrafını, görevli polislere göstererek, tedavüle sürdüğü tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Mekan kapama saatine uymamak

Lefkoşa bölgesinde faaliyet gösteren işyerlerine yönelik Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler sonucu, iki marketin işyeri kapatma saatine uymadığı tespit edildi. Bahse konu market işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-KKTC’de izinsiz ikamet

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.