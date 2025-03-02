efkoşa'da Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün 18.45 sıralarında A.H.'nin (E-21) kullanımında bulunan ve M.K.'nin(E-24) yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; yaklaşık 50 Gram ağırlığında hintkeneviri ve yaklaşık 15 Gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu.

A.H’nin ikametgahında yapılan aramda ise uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 16 hap ile yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-İzinsiz ikamet

Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ikamet izinsiz 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün Lefkoşa’da ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hüseyin Çançi’nin (E-63) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

Lefkoşa’da M.Ü.(E-30) 269 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu eğlence mekanı içerisinde; Girne’de Füze Sokak üzerinde, N.K.(E-26) (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş bir vaziyette makul mazeretleri olmaksızın; Gazimağusa’da Akyar Sınır Kapısı’nda K.B.(E-53) ise 183 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada kimlik veya seyahat belgeleri yanında olmadığı için GKRY Bölgesine geçiş yapabilmesi için kendisine işlem yapılmadığı gerekçesi ile yüksek sesle bağırıp çağırıp suretiyle rahatsızlık yaptı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Ev yangını

Saat 03:00 sıralarında, Mormenekşe'de, Şehit Derviş Gülenoğlu Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın yatak odası içerisinde, çalışır durumdaki derin dondurucunun muhtemelen motor bölümündeki kabloların aşırı ısınması ve kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu derin dondurucu yanarak, ikametgahın yatak odası, salon ve mutfak odaları ise islenmek suretiyle hasar gördü.

Öte yandan, 05.00 sıralarında ise, Alemdağ’da Gül Sokak üzerinde bulunan bir şahsa ait ikametgahta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın neticesinde bahse konu ikametgah ve içerisinde bulunan eşyalara yandı.

Yangın, ikametgah sakinleri ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmüş olup, yangın söndürme sırasında vücutlarının muhtelif yerlerinde yanıklar oluşan ikametgah sakini iki kişi kendi imkanları ile gittikleri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Acil Serviste müşahede altına alındı.