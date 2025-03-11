Akdoğan'da, 17 Ocak’ta zanlı M.N.D., (K-25) bir şahsa ait araçta muhafaza edilen bir adet altın bilekliği çaldıktan sonra Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir kuyumcuya 81 bin TL karşılığında satıp sahtekarlıkla para temin etti.

Polis basın bültenine göre, bahse konu şahıs dün tespit edilerek tutuklandı.

- Alkollü iki şahıs çevrede rahatsızlık yaratmaktan tutuklandı

Girne’de, dün bir apartmanının merdiven boşluğunda bulunan F.Y.(E-40) isimli şahıs, sarhoş bir vaziyette (nefes örneği vermeyi reddetti) makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı. Lefkoşa’da ise, 125 mlgr alkollü içki tesiri altında olan G.D.(E-38), makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp kendisine baktığı gerekçesi ile de bir şahsa küfür etti.

- KKTC'de ikamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

- Gayretköy ve Lefke’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

Gayretköy'de dün, polis tarafından “İnsan Kaçakçılığı” meselesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan M.Ö’nün (E-46) evinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Öte yandan Lefke’de, 8 Mart’ta polis tarafından A.U.K’nin (E-21) tasarrufunda yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunması meselesinde olayla bağlantılı olduğu tespit edilen ve zanlı olarak aranan A.İ. (E-20), dün Lefke’de tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.