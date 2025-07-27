Gazimağusa’da perşembe günü evinde ölü olarak bulunan 49 yaşındaki Mesut Şahin’e yapılan otopside, ölüm sebebi “serebiovanküler hastalık, aterosklerotik kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olarak tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Girne’de kapatma saatine uymayan bar işletmecisine yasal işlem

Girne’de bugün gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, bir barın işletme kapatma saatine uymadığı ve halen faaliyette olduğu tespit edildi.

Bahse konu işyeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

- İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, KKTC’de yasal statüsü olmadığı halde izinsiz ikamet ettiği belirlenen iki kişi tutuklandı.

Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma sürüyor.

- Lefkoşa’da dört kişi sarhoşken çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı

Lefkoşa’da dün gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında dört kişi sarhoşken çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı.

Denetimlerde, İ.K. (E-42), E.K. (E-20), Y.D. (E-31) ve U.K.’nin (E-31) kamuya açık alanlarda sırasıyla 112, 153, 277 ve 345 miligram alkollü içki tesiri altında, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edildi.

Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.