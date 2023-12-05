KKTC’de ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 7 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen toplam 7 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Gönyeli-Yenikent’te mağaza çalışanından hırsızlık

Polis Basın Bültenine göre, 2022-2023 yılları arasında Gönyeli-Yenikent'te faaliyet gösteren bir parfümeri satış mağazasında çalışan G.K.’nin (K-48), parfüm satışlarından tahsil ettiği 197 bin 450 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerinde bahse konu şahıs dün tespit edilerek tutuklandı.

-Gönyeli’de giyim mağazasından hırsızlık

Gönyeli’de faaliyet gösteren giyim mağazasına müşteri olarak giden N.K.(K-21) ve P.Z.Y.’nin (K-22) değeri 2 bin 860 TL olan bir kadın ceketi, bir kadın kazağı ve bir elbiseyi çaldıkları tespit edildi.

29 Kasım’da meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

-Gazimağusa’da yasal sayının üzerinde ölü av hayvanı içeren görsel paylaşan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Gazimağusa’da, G.U.’nun (E-63) kendisine ait İnstagram sosyal medya hesabı üzerinden, her av günü için ilgili yasada belirtilen avlanabilecek yasal sayının üzerinde ölü av hayvanı içeren görseli paylaştığı tespit edildi.

21 Kasım tarihinde meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Zeytin toplamak için ağaca çıkıp 3 metre yüksekten düşen Fırat Aladağ yaralandı

Öte yandan Çatalköy’de zeytin toplamak için ağaca çıktığı sırada dengesini kaybederek 3 metre yüksekten düşen 17 yaşındaki Fırat Aladağ (E) yaralandı.

Dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası yaralanan Fırat Aladağ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Devlet Hastanesi’nde yapılan muayenesinde, sağ bacağında kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

-Girne’de sakin Xinqiao Chen’in (E-50) kayıp

Girne’de sakin Xinqiao Chen’in (E-50) kayıp olduğu bildirildi.

Chen dün saat 06.00 sıralarında ikametgahından ayrılarak, dönmedi. Bahse konu şahıs aranıyor.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturması devam ediyor.