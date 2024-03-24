Girne’de, Trafik Ekipleri tarafındadün n gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 798 araç sürücüsü kontrol edildi.

Çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 93 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 14 araç ise trafikten men edildi.

Rapor Edilen Trafik Suçları ise şöyle:

"47’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

17’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

4’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve

14’ü diğer trafik suçları"