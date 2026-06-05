Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası (Polkestra), bu akşam Gab Fest’te sahne alacak.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Polis Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenecek etkinlik Park Yenikent Gönyeli’de saat 18.00’de başlayacak.

Etkinlikte Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çeşitli birimler halka tanıtılacak, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Dedektör Köpekleri, eğiticileriyle birlikte özel gösteri sunacak.