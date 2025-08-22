Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde sahne alan ünlü rapçi Emirhan “Çakal”, konser bitiminde silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz saldırganın ateş açması sonucu ayağından yaralanan rapçi, önce Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne, ardından İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı.

Festival alanında çıkan olay sırasında saldırganın havalı tüfekle ateş ettiği ve saçmaların Çakal’ın bacağına isabet ettiği öğrenildi.

FOTOĞRAF ÇEKİLME KRİZİ

Bazı kaynaklara göre saldırganın, Çakal’ın kendisiyle fotoğraf çektirmeyi reddetmesi üzerine silahını ateşlediği iddia edildi.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, savcılıkta ifade veriyor. Festival alanında ise geniş güvenlik önlemleri alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çakal’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Başarılı geçen ameliyat sonrası tedavisinin İstanbul’da sürdüğü bildirildi.

DAHA ÖNCE DE HEDEF OLMUŞTU

Ünlü rapçi, 2022’de de Aydın’daki bir konser sonrası silahlı saldırıya uğradığını duyurmuş, şikayetçi olmayacağını açıklamıştı. Çakal, “Biz korkularla yaşayan, köşesine saklanan insanlar hiç olmadık, olmayacağız” sözleriyle müziğe devam edeceğini vurgulamıştı.