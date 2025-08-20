'Güneşin Kızları', 'Kötü Çocuk', 'Söz', 'Baba' gibi projelerde yer alan oyuncu Tolga Sarıtaş, geçen haziran ayında tasarımcı Zeynep Mayruk ile Alaçatı'da nikâh masasına oturmuştu.

İlk bebeklerine kavuşmak için gün sayan çiftten Tolga Sarıtaş, Instagram'da eşinin karnı burnunda yeni pozunu paylaştı.

DİZİDEKİ ADI

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk bebeklerine 1 ay sonra kavuşacak. Çift, oğullarına Ali adını verecek.

Sarıtaş, 2015'te 'Güneşin Kızları' dizisinde 'Ali' karakterini canlandırmış, bu rol kariyerinde dönüm noktası olmuştu.

"NE GÜZEL GÜLÜYORSUN' DİYOR, ORADA ERİYORUM"

Tolga Sarıtaş daha önce katıldığı bir programda eşiyle ilgili samimi açıklamada bulunmuştu.

Sarıtaş, sunucunun "Sence günde kaç kez gülüşünle ilgili iltifat alıyorsun?" sorusuna "Gülüşümle ilgili iltifat alıyorum genelde. Ama çok yakın arkadaşlar arasında kahkahalarla, katıla katıla gülerken Zeynep kulağıma eğilip 'Ne güzel gülüyorsun' diyor. Orada eriyorum yani" yanıtını vermişti.